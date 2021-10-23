Англия

Завершились четыре матча чемпионата Англии.

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги завершились четыре поединка.

Эвертон дома уступил Ньюкаслу со счетом 2:5.

В первом тайме команды обменялись голами. На мяч Дэвиса ответил Кинг. Второй тайм начался со взятия ворот от Ришарлисона.

Но Уотфорд перехватил инициативу и забил четыре раза. Голы на счету Куцки и Кинга, который оформил хет-трик, а в самом конце Бонавентуре забил пятый мяч.

Эвертон — Уотфорд 2:5

Голы: Дэвис, 3, Ришарлисон, 63 — Кинг, 13, 80, 86, Куцка, 78, Бонавентуре, 90+1

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Аллан, Грэй (Ивоби, 77), Дэвис, Рондон, Гордон (Ришарлисон, 60).

Уотфорд: Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 64), Нгакиа (Нкулу, 76), Сарр (Бонавентуре, 64), Кинг, Эрнандес.