Завершились четыре матча чемпионата Англии.
Уотфорд, Getty Images
23 октября 2021, 19:06
В рамках девятого тура английской Премьер-лиги завершились четыре поединка.
Эвертон дома уступил Ньюкаслу со счетом 2:5.
В первом тайме команды обменялись голами. На мяч Дэвиса ответил Кинг. Второй тайм начался со взятия ворот от Ришарлисона.
Но Уотфорд перехватил инициативу и забил четыре раза. Голы на счету Куцки и Кинга, который оформил хет-трик, а в самом конце Бонавентуре забил пятый мяч.
Эвертон — Уотфорд 2:5
Голы: Дэвис, 3, Ришарлисон, 63 — Кинг, 13, 80, 86, Куцка, 78, Бонавентуре, 90+1
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Аллан, Грэй (Ивоби, 77), Дэвис, Рондон, Гордон (Ришарлисон, 60).
Уотфорд: Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 64), Нгакиа (Нкулу, 76), Сарр (Бонавентуре, 64), Кинг, Эрнандес.
Предупреждения
: Динь, Трост-Эконг, Аллан, Бонавентуре, Ришарлисон, Кинг.
Кристал Пэлас и Ньюкасл поделили очки (1:1). За хозяев голом отметился Бентеке в начале второго тайма, у "сорок" на 65 минуте отметился Уилсон.
Кристал Пэлас — Ньюкасл 1:1
Голы: Бентеке, 56 — Уилсон, 65
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Шлупп, 73), Галлахер (Матета, 86), Олисе (Заа, 66), Бентеке, Эдуар.
Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Альмирон, 66), Хэйден, Лонгстафф (Уиллок, 66), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 81), Уилсон.
Предупреждения: Андерсен, Уорд, Уилсон, Ласселс, Бентеке.
Саутгемптон и Бернли не сумели выявить победителя (2:2).
Команды сумели отличиться по разу в первом и во втором таймах. За "святых" забивали Ливраменто и Броха. У гостей дублем отметился Корне.
Саутгемптон — Бернли 2:2
Голы: Ливраменто, 41, Броха, 50 — Корне, 13, 57
Саутгемптон: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро, Эльюнусси, Ромеу, Диалло, Редмонд (Армстронг, 89), Уолкотт (Армстронг, 74), Броха (Адамс, 79).
Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Корк (Родригес, 70), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Выдра, 90), Корне (Гудмундссон, 78).
Предупреждения
: Корк, Родригес, Вествуд, Эльюнусси.
Лидс дома вырвал ничью в матче против Вулверхэмптона (1:1). Гости забили на 10 минуте первого тайма усилиями Хвана. Подопечные Бьелсы счет сравняли лишь в концовке встречи. Гол забил Родриго.
Лидс — Вулверхэмптон 1:1
Голы: Родриго, 90+3 — Хван, 10
Лидс: Мелье, Купер, Льоренте, Даллас, Стрейк, Харрисон (Робертс, 46), Клих (Гелхардт, 63), Шеклтон, Рафинья (Саммервилл, 54), Родриго, Джеймс.
Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килман, Аит-Нури (Хувер, 83), Дендонкер, Моутинью (Рубен Невеш, 90), Хван Хи Чхан, Хименес, Траоре (Поденсе, 76).
Предупреждения: Моутинью, Килман, Саисс, Шеклтон, Родриго.