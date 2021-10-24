Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Эвертон — Уотфорд, Getty Images
24 октября 2021, 09:12
В матче 9-го тура АПЛ Эвертон уступил на своем поле Уотфорду со счетом 2:5. "Ириски" вели со счетом 2:1 к 80-й минуте, но пропустили четыре гола и потерпели поражение.
Эвертон — Уотфорд 2:5
Голы: Дэвис, 3, Ришарлисон, 63 — Кинг, 13, 80, 86, Куцка, 78, Бонавентуре, 90+1.
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Аллан, Грэй (Ивоби, 77), Дэвис, Рондон, Гордон (Ришарлисон, 60).
Уотфорд: Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 64), Нгакиа (Нкулу, 76), Сарр (Бонавентуре, 64), Кинг, Эрнандес.
Предупреждения: Динь, Трост-Эконг, Аллан, Бонавентуре, Ришарлисон, Кинг.