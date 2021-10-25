Англия

Артем Андросян — о том, что нужно "красным дьяволам" здесь и сейчас.

Манчестер Юнайтед подходил к матчу против Ливерпуля в очень непростом положении. Помимо очевидных проблем с точки зрения позиции в турнирной таблице, "красные дьяволы" выдали не лучший отрезок сезона, упустив ведущую позицию в АПЛ, а также испытали кучу проблем в Лиге чемпионов. Поражение от Янг Бойз и два камбэка против Вильярреала и Аталанты вовсе не от хорошей жизни.

После игры с итальянцами, конечно, могло показаться, что пациент жив, а не мертв, но особо обольщаться тем результатом не стоит — оборона бергамасков была в разобранном состоянии из-за кадровой ситуации.

С другой стороны, и матч против Ливерпуля не нужно считать такой катастрофой. Счет максимально неприличный, но результат не совсем по игре. Это просто был, как говорил классик, "ваш приговор".

Несмотря на то, когда Солскьяер покинет Манчестер Юнайтед — в конце сезона, зимой, сегодня или, возможно, это произошло минувшей ночью, норвежец уже не добьется успеха с "красными дьяволами". Это довольно популярный тезис и уже далеко не первый месяц.

Солскьяер здорово сделал свою работу и может остаться любимцем фанатов

Теперь же перейдем к менее популярному тезису. Солскьяер — хорошо сделал ту часть работы, которую на него возлагали изначально. Никто не рассчитывал, что норвежец проведет много лет в клубе, когда его только назначали. В нем видели временного тренера, который должен был разгрести то, что наделал Моуриньо. Самое первоочередное — атмосфера в команде.

Норвежский тренер справился с этой задачей — команда преобразилась. Оле-Гуннар Солскьяер — замечательный менеджер и, вероятно, может принести много пользы "красным дьяволам", но уже на какой-то административной должности.

То, что сейчас происходит — в какой-то мере ошибка руководства клуба. Есть тренеры под определенные задачи. Хочешь выиграть чемпионат — зови Конте, хочешь триумфовать в Лиге чемпионов — тебе к Зидану. Солскьяер приходил на роль кризис-менеджера, который справился очень хорошо, но тренерские навыки его лично и его команды в целом вызывают вопросы.

При всех негативных результатах, норвежский тренер по-прежнему не является раздражителем для болельщиков. Уходя на перерыв в матче с Аталантой, Солскьяеру хлопали и поддерживали. Даже после матча с Ливерпулем некоторые фанаты благодарили Оле.

У Солскьяера есть отличная возможность остаться любимцем публики — нужно уйти самому. Признать, что он не сможет привести команду к успеху и поблагодарить всех.

Новый тренер для Манчестер Юнайтед — только временные решения

С уходом Солскьяера, по собственному желанию или нет, перед "красными дьяволами" возникнет другой вопрос — кого же назначить новым тренером? Две кандидатуры очевидны — Антонио Конте и Зинедин Зидан. Также ходили слухи о Маурисио Почеттино, но аргентинец не справляется в ПСЖ и явно не то, что сейчас нужно Манчестер Юнайтед.

В прессе ходят слухи, что Зидан с удовольствием примет предложение манкунианцев, а Конте отказал Ньюкаслу, ожидая звонок от Манчестер Юнайтед. Исходя из тех футболистов, которые есть у Манчестер Юнайтед, и задач на сезон, выбор тренера очевиден — это Зинедин Зидан.

"Красные дьяволы" не поборются за первое место в этом сезоне — они просто не готовы выиграть конкуренцию сразу у трех команд — Манчестер Сити, Челси и Ливерпуля, учитывая, что уже есть приличное отставание. Манкунианцам нужно место в четверке АПЛ, что учитывая оппонентов не должно стать очень тяжелой задачей, а также попытаться выиграть Лигу чемпионов, но об этом чуть позже.

Помимо всего вышеперечисленного, Зидан знает как использовать Роналду, он выжмет максимум из Поля Погба, который уже давно грезил работать под руководством кумира. К тому же, французский тренер может стать ключом к продлению контракта с полузащитником.

Зинедин Зидан в Реале отлично получал максимум от каждого игрока, позволяя своим подопечным показывать лучшие индивидуальные качества — то, что пытался делать Солскьяер, но общий рисунок большую часть времени отсутствовал. При таком наборе игроков как в Манчестер Юнайтед, Зидан может добиться многого, однако это все будет лишь временным решением.

В такой ситуации лучше было бы найти тренера, который выстроит систему, но приход Роналду, возможная потеря Погба, вероятный уход Кавани в конце сезона не позволяют отдавать сезон под строительство новой команды. К тому же, Клоппоподобного тренера просто нет на рынке. Шанс для Манчестер Юнайтед был, но вряд ли бы удалось выиграть борьбу за Нагельсманна у Баварии.

Зидан вполне может вернуть Манчестер Юнайтед на вершину, но справится ли он с длинной турнирной дистанцией в чемпионате из сезона в сезон — далеко не факт.

Манчестер Юнайтед все еще может спасти сезон, но нужно действовать быстро

Все может поменяться, и в глазах живой тому пример — Челси. Команда попрощалась с легендой, пригласила нового тренера и выиграла Лигу чемпионов. Это все по силам сделать Манчестер Юнайтед, но нужно срочно делать перезагрузку — как и тактики, так и психологии.

Бытует мнение, что руководство клуба не торопится прощаться с Оле-Гуннаром Солскьяером из-за того, что хочет синхронизировать это с уходом Эда Вудворда в конце года, но столько времени нет.

Единственной проблемой, которая видится даже если по другим направлениям все пройдет успешно, остается линия обороны. Варан вылетел и все пало крахом. Магуайр отвратительно провел три матча после восстановления от травмы, несмотря на гол в матче с Аталантой. Центрбек "поплыл" в играх с Лестером и Ливерпулем — для капитана это недопустимо. Линделеф просто не вызывает доверия. Байи незаслуженно обделен вниманием Солскьяера, а Варан надежен, но его травма ставит команду в сложное положение. В таких клубах, с таким задачами, такого быть не может.

В этом и проблема, которая сейчас есть в Манчестер Юнайтед. Системная игра команды нивелирует какие-то огрехи в индивидуальных качествах, а ввиду того, что при Солскьяере нет четкого рисунка, в глаза слишком бросаются недостатки обороны.

Нужно понимать, что Зидан выигрывал свои "ушастые" кубки, имея в центре обороны Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, которые были монолитом команды, а потому приход Зинедина — не панацея, но есть ли вариант лучше? Нет.

Артем Андросян, Football.ua