Англия

Наставник Лестера прокомментировал замену своего основного форварда в перерыве.

В рамках 9-го тура АПЛ Лестер добыл трудовую победу на Брентфордом на выезде (2:1).

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс прокомментировал замену Джейми Варди по окончанию первого тайма.

"Варди еще на разминке почувствовал дискомфорт в колене. О хотел разбегаться в надежде, что все пройдет, но этого не случилось. Я не видел смысла рисковать его здоровьем, поэтому сделал замену", — объяснил специалист.

Также Роджерс рассказал интересные моменты самоизоляции Патсона Даки, когда футболист болел коронавирусом.

"Когда Даке нужно было провести время на карантине, 10 дней на самоизоляции, руководство клуба поинтересовалось, что он хочет – может, телевизор, PlayStation или что-то еще, но он не захотел ничего из этого. Только несколько книг. Он хотел почитать, узнать о ​Лестере", — приводит слова главного тренера Лестера Liecester Mercury

Напомним, Патсон Дака признан игроком недели в Лиге Европы. Футболист отметился покером в матче с московским Спартаком.