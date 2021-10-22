Форвард стал героем Лестера в прошедшем матче.
Патсон Дака, getty images
22 октября 2021, 17:39
Нападающий английского Лестера Патсон Дака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Форвард сумел принести своей команде волевую победу над спартаком в третьем туре ЛЕ, оформив покер.
В борьбе за первое место замбиец опередил Иссу Диопа из Вест Хэма, поразившего ворота Генка (3:0).
Третье место у Лоренцо Инсинье из Наполи, забившего один мяч в игре против Легии (0:3).
Четвертое место у Карла Токо-Экамби из Лиона. Он забил два и принес команде победу над Спартой (3:4).
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