Лига Европы

Форвард стал героем Лестера в прошедшем матче.

Нападающий английского Лестера Патсон Дака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Форвард сумел принести своей команде волевую победу над спартаком в третьем туре ЛЕ, оформив покер.

В борьбе за первое место замбиец опередил Иссу Диопа из Вест Хэма, поразившего ворота Генка (3:0).

Третье место у Лоренцо Инсинье из Наполи, забившего один мяч в игре против Легии (0:3).

Четвертое место у Карла Токо-Экамби из Лиона. Он забил два и принес команде победу над Спартой (3:4).

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