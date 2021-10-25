Предлагаем вашему вниманию видео всех голов минувшего уикенда в Англии.
Мейсон Маунт, Getty Images
25 октября 2021, 12:18
В анлийской Премьер-лиге завершился девятый тур, который подарил зрителям множество забитых голов и неожиданных результатов.
Так, Челси уничтожил Норвич со счетом 7:0, Ливерпуль поиздевался над Манчестер Юнайтед (5:0)на Олд Траффорд, а Эвертон провалился во встрече с Уотфордом (2:5), пропустив четыре гола в финале поединка.
Стоит отметить, что этот тур стал самым результативным в этом сезоне АПЛ с 40 забитыми голами.
Обзор матче 9-го тура АПЛ: