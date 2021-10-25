Англия

Предлагаем вашему вниманию видео всех голов минувшего уикенда в Англии.

В анлийской Премьер-лиге завершился девятый тур, который подарил зрителям множество забитых голов и неожиданных результатов.

Так, Челси уничтожил Норвич со счетом 7:0, Ливерпуль поиздевался над Манчестер Юнайтед (5:0)на Олд Траффорд, а Эвертон провалился во встрече с Уотфордом (2:5), пропустив четыре гола в финале поединка.

Стоит отметить, что этот тур стал самым результативным в этом сезоне АПЛ с 40 забитыми голами.

Обзор матче 9-го тура АПЛ: