Датчанин может покинуть команду уже следующим летом.
Андреас Кристенсен, getty images
26 октября 2021, 01:52
Челси и Андреас Кристенсен, судя по всему, не придут к соглашению о продлении контракта в ближайшее время.
Как сообщает Goal.com, переговоры между сторонами зашли в тупик. Стороны не контактируют уже два месяца.
Контракт датского защитника с лондонским клубом действителен до лета 2022 года. Уже через пару месяцев он может общаться с иностранными клубами.
Напомним, что Андреас Кристенсен хочет и дальше выступать за Челси, несмотря на интерес со стороны двух других клубов.