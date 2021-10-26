Англия

Датчанин может покинуть команду уже следующим летом.

Челси и Андреас Кристенсен, судя по всему, не придут к соглашению о продлении контракта в ближайшее время.

Как сообщает Goal.com, переговоры между сторонами зашли в тупик. Стороны не контактируют уже два месяца.

Контракт датского защитника с лондонским клубом действителен до лета 2022 года. Уже через пару месяцев он может общаться с иностранными клубами.

Напомним, что Андреас Кристенсен хочет и дальше выступать за Челси, несмотря на интерес со стороны двух других клубов.