Англия

В ближайшее время датский защитник подпишет новое соглашение с "синими".

Полузащитник лондонского Челси Андреас Кристенсен в ближайшее время подпишет новый контракт с "синими", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, сторонам осталось согласовать лишь отступные и подписать бумаги.

Также отмечается, что за последние несколько недель Кристенсеном интересовались два клуба, но сам игрок хочет продолжать выступать в составе команды Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне Кристенсен провел восемь матчей во всех турнирах.

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