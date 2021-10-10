В ближайшее время датский защитник подпишет новое соглашение с "синими".
Андреас Кристенсен, Getty Images
10 октября 2021, 11:44
Полузащитник лондонского Челси Андреас Кристенсен в ближайшее время подпишет новый контракт с "синими", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, сторонам осталось согласовать лишь отступные и подписать бумаги.
Также отмечается, что за последние несколько недель Кристенсеном интересовались два клуба, но сам игрок хочет продолжать выступать в составе команды Томаса Тухеля.
В нынешнем сезоне Кристенсен провел восемь матчей во всех турнирах.
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