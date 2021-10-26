Англия

Наставник Арсенала прокомментировал текущую форму своего подопечного.

Лондонский Арсенал в рамках девятого тура английской Премьер-лиги в поединке против Астон Виллы сумел продемонстрировать чуть ли не лучший свой футбол за все сыгранные на данный момент матчи нового сезона, дома обыграв Астон Виллу со счетом 3:1.

Арсенал — Астон Вилла 3:1 Видео голов и обзор матча

Один из голов на счету "канониров" в том поединке провел габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, в последствии удостоившись лестных комментариев относительно своих текущих кондициях от главного тренера команды, Микеля Артеты.

"Абстрагируясь от забитых мячей, посмотрите, что дает Обамеянг команде своими действиями на футбольном поле! Я никогда подобного не видел ранее в его исполнении.

Он забивает, заводит команду своими празднованиями, но помимо этого высококлассно прессингует соперников, перемещает мяч по полю, а также ведет нашу игру. Он совершенно не статичен, и является ключевым футболистом нашей команды на данный момент. Такой Обамеянг мне точно по душе.

Его текущая форма — большой сигнал для меня о том, что он понимает свою роль в нашей текущей концепции игры. Скорее всего, даже играет на несколько шагов впереди ее.

То, какую игру он показывал два-три года назад, явно не будет достаточным на текущем этапе развития клуба. Ему пришлось развиваться вместе со всеми, предпринимать определенные шаги.

К этому мы и шли все это время. Обамеянг и Ляказетт подают команде пример не только на поле, но и в раздевалке. Поменялась ролевая модель отношений внутри команды. Каждый футболист достаточно изменчив на протяжении долгого отрезка сезона, поэтому нам приходится подбирать для них все новые варианты", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что ближайшая игра лондонского Арсенала вновь будет домашней, и пройдет в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги, а соперником станет Лидс. Встреча состоится 26 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.