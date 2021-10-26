Англия

Защитник Астон Виллы будет выступать за польскую сборную.

Крайний защитник Астон Виллы Мэттью Кэш предпочел выступать за сборную Польши вместо национальной команды Англии. Об этом сообщает официальный сайт ​Польского футбольного союза.

24-летний фулбек получил польское гражданство и отныне будет защищать цвета "бело-красных" под руководством Пауло Соузы.

Отметим, что данная процедура стала возможной, поскольку мать Мэттью Кэша имеет польские корни.

Кэш перешел в бирмингемский клуб в 2020 году из Ноттингем Форест за 15,5 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 10 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача во всех турнирах.

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