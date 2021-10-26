Англия

Французский хавбек вернется на поле раньше, чем ожидалось.

Основной центральный полузащитник Эвертона Абдулай Дукуре вернется на поле раньше, чем это ожидалось — сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитез сможет рассчитывать на французского хавбека после предстоящего международного перерыва на матчи национальных сборных.

Таким образом, ожидается, что Дукуре сможет вернуться на футбольное поле примерно через четыре недели.

В текущем сезоне 28-летний француз провел на поле девять поединков, в которых ему удалось забить два гола и отдать четыре результативные передачи.

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