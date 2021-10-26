Англия

Нынешнее соглашения французского хавбека с манкунианцами рассчитано до лета 2022 года.

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы центрального полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, высказался о ситуации с истекающим контрактом своего клиента.

"О продлении контракта Поля вам следует спросить у Манчестер Юнайтед. На данный момент все спокойно. Нет ничего нового", — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Times Sport.

Отметим, что действующее соглашение Поля Погба с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне французский хавбек провел в АПЛ девять поединков, в которых отдал семь результативных передач. На данный момент это позволяет Полю возглавлять список лучших ассистов турнира.

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