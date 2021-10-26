"Канониры" отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Арсенал - Лидс, getty images
26 октября 2021, 23:39
Арсенал в рамках поединка 1/8 финала Кубка английской лиги принимал на своем поле Лидс и добился уверенной победы.
Подопечные Микеля Артеты открыли счет усилиями Чемберса в дебюте второй половины игры, а несколько позже Нкетиа удвоил преимущество хозяев и установил финальный счет.
Арсенал — Лидс 2:0
Голы: Чемберс, 55, Нкетиа, 69
Арсенал: Лено — Суареш, Уайт (Чемберс, 55),Холдинг (Нуну Тавареш, 76), Колашинац - Эль-Ненни (Локонга, 72), Мэйтленд-Найлз — Мартинелли, Смит-Роу (Ляказетт, 72), Пепе — Нкетиа.
Лидс: Мелье — Стрейк, Драме, Льоренте (Купер, 59), Даллас — Харрисон, Форшоу (Клих, 46), Робертс (Гелхардт, 53) — Филлипс, Джеймс (Саммервилл, 70), Родриго (Гринвуд, 70).
Предупреждения: Суареш — Робертс