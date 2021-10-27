Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги нас ожидает противостояние между Вест Хэмом и Манчестер Сити, которые в английской Премьер-лиге после девяти туров идут в зоне Лиги чемпионов.

Вест Хэм — Манчестер Сити

Среда, 27 октября, 21:45. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Джо Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вест Хэм, который по итогам прошлого сезона АПЛ попал в групповой этап Лиги Европы, продолжает гнуть свою линию и в нынешней кампании. Пусть порой игра "молотобойцев" — далеко не самое красивое зрелище с эстетической точки зрения понимая футбола, однако от тренерского штаба Дэвида Мойеса этого и не ждут. Главная сила Вест Хэма при шотландском специалисте — качественные быстрые контратаки и стандартные положения, что на данном этапе успешно позволяет команде держать довольно высокий уровень.

По итогам девятого тура Премьер-лиги "молотобойцы" ворвались в зону Лиги чемпионов, минимально одолев Тоттенхэм, который, справедливости ради, пребывает далеко не в лучшем расположении духа. Сейчас лондонский клуб ожидает гораздо более сложный вызов в лице действующего чемпиона Англии и финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона.

К слову, в прошлом этапе Кубка английской лиги Вест Хэм выбил из турнира другой манчестерский гранд, но, будем откровенны, Манчестер Юнайтед в нынешней форме на бумаге сейчас весьма трудно поставить в один ряд с Манчестер Сити. Да, "горожане" традиционно для себя начали новый сезон блекло и вновь испытывали проблемы с центральным форвардом, которого так и не удалось подписать в летнее трансферное окно, но сейчас подопечные Хосепа Гвардиолы крайне редко оступаются, а если и оступаются, то все равно диктуют соперникам свою игру по ходу матчей.

Учитывая плотный график, ведь оба коллектива все-таки выступают в еврокубках, стоит ожидать определенных сюрпризов в стартовых составах как Вест Хэма, так и Манчестер Сити. Но, конечно, более заряженной на матч выйдет именно команда Дэвида Мойеса, поскольку "горожане" уже собрали целую коллекцию трофеев Кубка английской лиги и сейчас делают большую ставку на ЛЧ и АПЛ (на Лигу чемпионов — в первую очередь). Даже к матчу за Суперкубок Англии против Лестера Хосеп Гвардиола отнесся как к товарищескому, а вот Вест Хэм не выигрывал трофеев уж очень давно и будет цепляться за каждую возможность за них побороться.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Вест Хэм оценивается показателем 6,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Крал — Ферран Торрес, Делап, Менди.

Под вопросом: Цоуфал — Стерлинг.