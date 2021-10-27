Англия

Талантливый нидерландец вскоре может сменить клубную прописку.

Нидерландский нападающий бельгийского Брюгге Ноа Ланг в свои 22 года демонстрирует стабильный прогресс в одном из сильнейших клубов Лиги Жюпилер, за которой также выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

В прошлом сезоне Ланг отличился 17 голами 11 результативными передачами в 38 матчах за свою команду, в то время как за 16 матчей нового сезона его показатели уже достигли отметки в 4 гола и 5 голевых пасов.

Развитие игрока, способного разместиться на позициях по всему фронту атак, не осталось без внимания зарубежных клубов. В частности, два представителя АПЛ, Арсенал и Вест Хэм, уже совершали первые контакты с представителями футболиста, запрашивая о нем подробную информацию.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, сумма потенциального трансфера способна достичь отметки в 40 млн евро, что является вполне приемлемой платой за игрока, которого портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро, при завершающемся лишь в 2025 контрактном соглашении.

Отметим, что у лондонских клубов есть неплохая возможность наблюдать за игрой Ланга, который в составе своей команды противостоит английскому Манчестер Сити на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.