Англия

Вместительность будет увеличена на 2500 мест.

Олимпийский стадион в Лондоне получит дополнительные 2500 мест.

Вест Хэм, который арендует стадион, получил все разрешения на увеличение вместительности арены.

На данный арена вмещает 60 000 зрителей, однако уже в ближайшем будущем эта цифра будет увеличена на 2,5 тысячи. В конечном счете "молотки" рассчитывают увеличить вместительность стадиона до 67500 зрителей.

В клубе заявили, что эти меры необходимы в связи с растущим спросом на билеты. Например, матч Вест Хэм — Тоттенхэм в рамках АПЛ на стадионе присутствовали 59 924 болельщика. Также ожидается аншлаг на матче 1/8 финала Кубка английской лиги против Манчестер Сити, передает Sky Sports.

"Такое решение даст возможность большему количеству поклонников наблюдать за игрой нашей фантастической команды", — заявила вице-председатель Вест Хэма Каррен Брэди.

Ранее боссы Лестера изъявили желание реконструировать свой домашний стадион.