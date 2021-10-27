Англия

Француз может продолжить карьеру в АПЛ.

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо может стать игроком Тоттенхэма следующим летом, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Лондонский клуб ведет переговоры с французским хавбеком и хочет подписать его в июне, когда истечет его контракт с Баварией. "Шпоры" опережают Ювентус и Интер в борьбе за 27-летнего игрока.

Помешать переходу Толиссо в Тоттенхэм может лишь интерес со стороны ПСЖ и Атлетико.

В текущем сезоне полузащитник провел 5 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.