Француз может продолжить карьеру в АПЛ.
Корентен Толиссо, Getty Images
27 октября 2021, 17:59
Полузащитник Баварии Корентен Толиссо может стать игроком Тоттенхэма следующим летом, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Лондонский клуб ведет переговоры с французским хавбеком и хочет подписать его в июне, когда истечет его контракт с Баварией. "Шпоры" опережают Ювентус и Интер в борьбе за 27-летнего игрока.
Помешать переходу Толиссо в Тоттенхэм может лишь интерес со стороны ПСЖ и Атлетико.
В текущем сезоне полузащитник провел 5 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.