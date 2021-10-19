Аргентинский нападающий может сменить клубную прописку.
Мауро Икарди, getty images
19 октября 2021, 19:59
Мауро Икарди не получает достаточного количества игровой практики в Пари Сен-Жермен, а потому может покинуть команду.
Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, аргентинский нападающий заинтересовал Ювентус, Милан и Тоттенхэм.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке парижан, отличившись тремя забитыми голами.
Напомним, что ранее Мауро Икарди пропустил тренировку ПСЖ из-за расставания с женой.