Англия

Украинские футболисты начнут матч Кубка лиги со стартовых минут.

Нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Александр Зинченко попали в стартовые составы Вест Хэма и Манчестер Сити соответственно на поединок 1/8 финала Кубка английской лиги.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей в футболке "молотобойцев", не отличившись результативными действиями. В активе Зинченко имеется 3 поединка в составе "горожан".

Матч Вест Хэм – Манчестер Сити состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе в среду, 27 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что оба футболиста попали в заявку сборной Украины на ноябрьские матчи.