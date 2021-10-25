ЧМ-2022. Отбор

Опубликован список футболистов, которые вызваны в национальную команду.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком футболистов, которые примут участие в товарищеском матче против Болгарии и в игре отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Список составлен из 25 игроков. Отметим отдельно возвращение в сборную хавбеков Руслана Малиновского, Дениса Гармаша и Виктора Коваленко.

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Денис Гармаш.

Резервный список сборной Украины выглядит так: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Сергей Булеца, Игорь Харатин, Александр Пихаленок.

Игра против Болгарии состоится 11 ноября на стадионе Черноморец. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.

Поединок против Боснии и Герцеговины Украина проведет на выезде. Матч состоится 16 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.