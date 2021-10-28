Англия

Действующие обладатели трофея тянули победную серию в течение пяти лет.

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити потерпел поражение в серии пенальти против лондонского Вест Хэма (0:0, 3:5 – пен.), в результате чего был вынужден досрочно завершить кампанию по защите данного трофея.

"Горожане" были победителями последних четырех розыгрышей данного турнира, параллельно с этим тянув победную серию от 26 октября 2016 год, когда уступили на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед (0:1).

Стоит отметить, что в последствии "Красные дьяволы" стали последним триумфатором данного турнира до начала четырехлетней эпохи гегемонии команды Хосепа Гвардиолы в данном турнире.