Англия

Состоялись поединки 1/8 финала Кубка английской лиги.

Завершился ряд поединков 1/8 финала Кубка английской лиги, в которых было на что посмотреть и чему удивиться.

В самом интересном для украинских болельщиков матче Вест Хэм на своем поле в серии послематчевых пенальти обыграл Манчестер Сити. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, несмотря на то, что в стартовом составе вышли двое украинцев — Андрей Ярмоленко у "молотобойцев" и Александр Зинченко у "горожан". Зинченко к слову, провел весь поединок на поле, а Ярмоленко был заменен на 62 минуте.

Вест Хэм — Манчестер Сити 0:0 (по пенальти 5:4)

Вест Хэм: Ареоля — Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл — Соучек, Нобл — Ярмоленко (Боуэн, 62), Лансини (Цоуфал, 82), Масуаку (Форнальс, 62) — Влашич (Бенрахма, 62).

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз, Аке, Зинченко — Де Брюйне (Грилиш, 83), Фернандиньо, Гюндоган — Марез (Фоден, 72), Стерлинг, Палмер (Жезус, 76).

В остальных поединках победы были за командами из английской Премьер-лиги, в которых Тоттенхэм, Лестер, Ливерпуль и Брентфорд оказались победителями.

Бернли — Тоттенхэм 0:1

Гол: Лукас Моура, 68.

Лестер — Брайтон 2:2 (по пенальти 4:2)

Голы: Барнс, 6, Лукман, 45+5 — Уэбстер, 45+3, Мвепу, 71.

Престон — Ливерпуль 0:2

Голы: Минамино, 62, Ориги, 84.

Сток Сити — Брентфорд 1:2

Голы: Сойерс, 57 — Канос, 22, Тони, 40.