Англия

Немец поделился впечатлениями после кубкового матча.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Престоном (2:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Мы играли не очень хорошо. Мы начали хорошо, но потом потеряли структуру, что стало проблемой. Все теряли мяч, и у нас не всегда были игроки между линиями. Это нормально, когда игроки не играют вместе.

Минамино – игрок высокого уровня. С ним нет проблем, просто у нас есть очень хорошие игроки на его позициях и они, к счастью, не травмированы.

Гол Дивока Ориги – это просто Дивок. Это был тяжелый матч для нападающих, поскольку мы играли не очень хорошо, но его гол был особенным", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.