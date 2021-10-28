Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка лиги.
Престон – Ливерпуль, Getty Images
28 октября 2021, 11:40
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Ливерпуль одержал выездную победу над Престоном со счетом 2:0.
Голами в составе "красных" отличились нападающие Такуми Минамино и Дивок Ориги.
Престон – Ливерпуль 0:2
Голы: Минамино, 62, Ориги, 84.
Престон: Радд, Рафферти, Линдси, Хьюз, Каннингем (Эрл, 69), Баркхузен (Риис, 63), Маккэнн (Джонсон, 78), Поттс, Ледсон (Уайтмен, 79), ван дер Берг, Магуайр (Синклэйр, 79).
Ливерпуль: Адриан, Матип (Филлипс, 46), Уильямс, Гомес, Цимикас, Мортон, Джонс (Бек, 90), Окслейд-Чемберлен (Диксон-Боннер, 90), Минамино, Блэр (Брэдли, 55), Ориги.