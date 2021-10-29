Англия

Дэвид Хендерсон понесет ответственность за гибель футболиста.

Бизнесмен Дэвид Хендерсон, который организовывал полет Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф в 2019 году.

Суд установил, что предприниматель поручил совершить перелет Дэвиду Ибботсону, также погибшему в авиакатастрофе, который не имел соответствующей лицензии и квалификации. Суд присяжных принимал это решение в течении семи часов, где "за" виновность Хендерсона проголосовали 10 из 12 присяжных.

Согласно обвинению, бизнесмену грозит до 7 лет тюремного заключения. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф зимой 2019 года. После подписания контракта аргентинский форвард вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде, а затем отправился в Уэльс. Из-за непригодности самолета, а также отсутствия должной квалификации у пилота летательный аппарат попал в авиакатастрофу.

Обломки самолета и тело Салы нашли на дне Ла-Манша 3 февраля 2019 года.