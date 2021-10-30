Англия

Football.ua представляет анонс матча десятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче десятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед, которое пройдет на домашней арене лондонского клуба.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Суббота, 30 октября, 19:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Аттвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Данный матч фактически считается центральным в десятом туре первенства Англии, но, откровенно говоря, назвать его таковым, к огромному сожалению, язык пока не поворачивается. В прошлом туре Тоттенхэм минимально уступил Вест Хэму в лондонском дерби, а теперь встретится со своим так называемым "братом по несчастью".

Последняя неудачна "шпор" в АПЛ — далеко не единичная акционная позиция в разделе "провальные матчи сезона". Ныне Тоттенхэм продолжает пребывать то ли в кризисе, то ли в процессе перестройки команды под нового главного тренера... Честно говоря, уже и не разберешься, что руководство северолондонского клуба хочет видеть в исполнении своей команды. Построения красивого футбола от Нуну вряд ли стоит ждать, а вот улучшить игру в обороне команды он, несомненно, способен. Только пока Тоттенхэм вынужден платить за это серьезную цену и демонстрировать абсолютную безыдейность в построении атак. Удастся ли Нуну изменить что-то в этом аспекте в ближайшем будущем — покажет время, но пока все очень плохо и посредственно в стане "шпор".

Однако есть в Премьер-лиге другой борец за зону Лиги чемпионов, у которого на бумаге дела еще хуже, чем у Тоттенхэма. "Красные дьяволы" в последнее время пребывают в ужасной форме, а в последнем матче АПЛ они и вовсе были разгромлены на Олд Траффорд Юргеном Клоппом и его Ливерпулем со счетом 0:5.

Абсолютно закономерно, что после такого тотального провала наставник Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Солскьяер, стал едва ли ни главным хедлайнером в новостях всех футбольных СМИ. Ожидалось, что норвежский специалист покинет свой пост, но ему предоставили еще один шанс, чтобы реабилитироваться и показать результат проделанной работы хотя бы в игровом плане.. Ситуация в таблице АПЛ пока абсолютно некритичная и исправляется за несколько туров, вот только есть одна проблемка — непростой календарь матчей у МЮ. И вряд ли у Оле есть право на такое безвольное поражение, как против Ливерпуля, если он хочет сохранить свою работу.

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Сессеньон — Погба

Под вопросом: Хиль — Варан, Диалло, Мартиаль.

Результаты последних очных встреч

Текущая форма