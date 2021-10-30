Англия

Наставник Манчестер Сити поделился впечатлением от структуры своего клуба.

Накануне домашнего поединка против Кристал Пэлас в рамках десятого тура английской Премьер-лиги главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к системе управления клубом, которую "горожанам" удалось построить отчасти с его помощью.

"Я продлил свой контракт с Манчестер Сити, потому что мы добились определенных успехов: выиграли несколько подряд титулов АПЛ и многие другие трофеи.

Как мне кажется, в лучшем месте для работы, чем я пребываю сейчас, я бы не мог находиться. Для того, чтобы я мог выполнять свои задачи как можно лучше, мне фактически все предоставлено. Команда собрана на основе фантастических футболистов.

Уверен, что Манчестер Сити будет и в дальнейшем оставаться настолько стабилен. Даже тогда, когда меня попросят на выход. Новому менеджеру будет достаточно просто тут освоиться, так как вся необходимая база уже создана", — неоднозначно высказался испанский наставник, намекнув на возможных уход из команды.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас состоится 30 октября, начало в 17:00 по киевскому времени.