Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Арсенал.

Десятый тур английской Премьер-лиги будет открывать противостояние между Лестером и лондонским Арсеналом на Кингс Пауэр Стэдиум.

Брендан Роджерс, на фоне победы над Брентфордом (2:1), предпочел увидеть на поле с первых минут Тимоти Кастаня справа в полузащите, в то время как на противоположной стороне поля расположится Люк Томас.

Микель Артета, на фоне победы над бирмингемской Астон Виллой (3:1), решил выставить с первых минут аналогичный прошлой игре состав.

Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю — Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас — Мэддисон — Ихеаначо, Варди.

Запасные: Уорд, Бертранд, Вестергор, Барнс, Чаудхери, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Дака, Лукман.



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тавареш — Сака, Партей, Локонга, Смит-Роу — Ляказетт — Обамеянг.