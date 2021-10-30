Англия

На данной стадии сыграют семь представителей АПЛ и один — третьего дивизиона Англии.

В Англии состоялась жеребьевка Кубка английской лиги, в которой команды узнали соперников на стадии 1/4 финала турнира.

Так, нас ожидает очередное лондонское дерби между Тоттенхэмом и Вест Хэмом, Ливерпулю по жребию выпал Лестер, Брентфорду — Челси, тогда как единственный представитель четвертьфинала не из АПЛ, Сандерленд, отправится на Эмирейтс в гости к Арсеналу.

Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги состоятся в декабре 2021 года. Точные дата и время поединков станут известны позже.

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