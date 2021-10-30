Англия

Украинский начнет поединок АПЛ со скамейки запасных.

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити ожидает домашнее противостояние с Кристал Пэлас.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места атакующему полузащитнику Александру Зинченко, выступающего также на позиции левого фулбека.

24-летний украинец начнет поединок против подопечных Кристал Пэлас со скамейки запасных.

Состав Сити:

Состав Кристал Пэлас:

Напомним, матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас состоится сегодня, 30 октября, в 17:00 по киевскому времени.

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