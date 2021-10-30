Украинский начнет поединок АПЛ со скамейки запасных.
Александр Зинченко, Getty Images
30 октября 2021, 16:45
В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити ожидает домашнее противостояние с Кристал Пэлас.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места атакующему полузащитнику Александру Зинченко, выступающего также на позиции левого фулбека.
24-летний украинец начнет поединок против подопечных Кристал Пэлас со скамейки запасных.
Состав Сити:
Состав Кристал Пэлас:
Напомним, матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас состоится сегодня, 30 октября, в 17:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.