Представляем вашему вниманию видео лучших моментов чемпионата Англии.
Аарон Рамсдейл, Getty Images
30 октября 2021, 18:36
В стартовом матче десятого тура английской Премьер-лиги Арсенал уверенно обыграл Лестер на Кинг Пауэр Стэдиум.
Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Габриэль и Эмиль Смит-Роу, и записали в свой актив очередные три очка.
Обзор матча:
Лестер — Арсенал 0:2
Голы: Магальяйнс, 5, Смит-Роу, 18
Лестер: Шмайхель — Амарти (Лукман, 46), Эванс, Сеюнджю — Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас — Мэддисон (Дака, 71) — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тавареш — Сака (Пепе, 84), Партей, Локонга, Смит-Роу (Колашинац, 89) — Ляказетт (Эдегор, 58) — Обамеянг.
Предупреждения: Эванс, Варди.