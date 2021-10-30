Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм будет принимать на своем поле Манчестер Юнайтед.

Оле-Гуннар Солскьяер после позорного поражения Ливерпулю перешел на схему в три центральных защитника, а также сыграет в два форварда — Роналду и Кавани.

Нуну Санту, в свою очередь, доверил место в основе Бену Дэвису и Ло Чельсо.

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Скипп — Моура, Ло Чельсо, Сон — Кейн.



Запасные: Голлини, Доэрти, Регилон, Санчес, Родон, Танганга, Алли, Ндомбеле, Бергвейн.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр — Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу — Кавани, Роналду.



Запасные: Дин Хендерсон, Байи, Далот, Лингард, Матич, Ван Де Беек, Рашфорд, Гринвуд, Санчо.

Матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.