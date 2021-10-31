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Ньюкасл — Челси, Getty Images
31 октября 2021, 08:15
Лондонский Челси в рамках десятого тура английской Премьер-лиги удачно съездил в гости к Ньюкаслу, в воротах которого расписался тремя безответными мячами по ходу пятнадцатиминутного отрезка во втором тайме (3:0).
Обзор матча:
Ньюкасл — Челси 0:3
Голы: Джеймс, 65, 77, Жоржиньо, 79
Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо, Кларк, Лассельс, Крафт, Ритчи — Фрейзер (Уиллок, 66), Хейден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81) — Сен-Максимен, Уилсон.
Челси: Менди — Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл — Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64) — Зийех (Баркли, 64), Хаверц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).
Предупреждения: Хейден, Ритчи, Лассельс — Канте, Зийех.