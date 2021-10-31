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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, Getty Images
31 октября 2021, 08:55
Манчестер Юнайтед в центральном поединке 10-го тура английской Премьер-лиги сумел поставить точку в серии из четырех матчей кряду без побед в чемпионате, обыграв на выезде лондонский Тоттенхэм (3:0).
Обзор матча:
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рашфорд, 87
Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Скипп (Ндомбеле, 65) — Моура (Бергвейн, 53), Ло Чельсо (Алли, 72), Сон — Кейн.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр — Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу — Фернандеш (Матич, 76) — Кавани (Лингард, 82), Роналду (Рашфорд, 71).
Предупреждения: Дэвис — Шоу, Фред.