Англия
30 октября 2021, 21:28
Гол и голевой пас Роналду помогли Манчестер Юнайтед расправиться с Тоттенхэмом
В ворота команды Нуну Эшпириту Санту отправились три безответных мяча.
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30 октября 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рашфорд, 87
Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Скипп (Ндомбеле, 65) — Моура (Бергвейн, 53), Ло Чельсо (Алли, 72), Сон — Кейн.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр — Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу — Фернандеш (Матич, 76) — Кавани (Лингард, 82), Роналду (Рашфорд, 71).
Предупреждения: Дэвис — Шоу, Фред