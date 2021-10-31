Англия

Завершился очередной поединок 10-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Норвич Сити, занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, принимал на своем поле Лидс Юнайтед. Несмотря на безголевой первый тайм, команды начали реализовывать свои моменты после перерыва.

Сперва вингер и лидер "павлинов" Рафинья на 56-й минуте поиздевался над обороной Норвича и открыл счет в матче.

Однако радость игроков Лидса была недолгой — уже спустя две минуты Эндрю Омобамиделе подарил хозяевам надежду на положительный результат, отправив мяч в ворота Илана Меслие после подачи с углового.

Впрочем, период голевой перестрелки вновь продолжился спустя три минуты после гола Норвича, когда Родриго снова вывел Лидс вперед из-за весьма неудачной игры голкипера "канареек" Тима Крула. В конечном итоге этот забитый мяч стал победным для подопечных Марсело Бьелсы.

Норвич — Лидс 1:2

Голы: Омобамиделе, 58 — Рафинья, 56, Родриго Морено, 61

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли (Плахета, 88), Кабак, Омобамиделе, Рашица, Маклин, Дауэлл (Цолис, 69), Норманн, Пукки, Сардгент (Ида, 77).

Лидс: Мелье, Купер, Льоренте, Стрейк, Даллас, Филлипс, Шаклтон (Драме, 71), Харрисон, Родриго (Робертс, 88), Джеймс (Форшоу, 77), Рафинья.

Предупреждения: Маклин - Родриго, Харрисон, Шаклтон, Драме