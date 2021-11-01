Англия

Гости отыграли один мяч усилиями Ивоби, но на большее их не хватил.

Вулверхэмптон в рамках поединка десятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Эвертон и добился победы со счетом 2:1.

"Волки" открыли счет усилиями Килмана в середине тайма, а уже вскоре Хименес удвоил преимущество хозяев.

Эвертон ответил голом Ивоби в середине второй половины игры, но на большее гостей не хватило.

Вулверхэмптон — Эвертон 2:1

Голы: Килман, 28, Хименес, 32 — Ивоби, 66

Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Моутиньо, Невеш - Хван Хи Чхан, Хименес, Тринкан (Поденсе, 79).

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри — Таунсенд, Ивоби (Гордон, 78), Аллан, Гбамен (Делф, 46), Грей (Рондон, 90) — Ришарлисон.

Предупреждения: Саисс — Коулмэн