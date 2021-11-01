Гости отыграли один мяч усилиями Ивоби, но на большее их не хватил.
Эвертон - Вулверхэмптон, getty images
01 ноября 2021, 23:54
Вулверхэмптон в рамках поединка десятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Эвертон и добился победы со счетом 2:1.
"Волки" открыли счет усилиями Килмана в середине тайма, а уже вскоре Хименес удвоил преимущество хозяев.
Эвертон ответил голом Ивоби в середине второй половины игры, но на большее гостей не хватило.
Вулверхэмптон — Эвертон 2:1
Голы: Килман, 28, Хименес, 32 — Ивоби, 66
Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Моутиньо, Невеш - Хван Хи Чхан, Хименес, Тринкан (Поденсе, 79).
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри — Таунсенд, Ивоби (Гордон, 78), Аллан, Гбамен (Делф, 46), Грей (Рондон, 90) — Ришарлисон.
Предупреждения: Саисс — Коулмэн