Португальский хавбек второй раз подряд завоевал симпатии болельщиков.
бернарду силва, getty images
03 ноября 2021, 14:45
Атакующий полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва стал игроком месяца.
27-летний португалец набрал 45% голосов всех поклонников "горожан" и сумел опередить Фила Фодена, который набрал на 1% голосов меньше.
Отметим, что в сентябре Силва также был признан болельщиками футболистом месяца в составе чемпионов Англии.
В октябре футболист провел 5 матчей за Манчестер Сити, в которых по разу сумел отличиться забитым мячом и голевой передачей.
Ранее соседи "горожан" из Манчестер Юнайтед также объявили результаты голосования в номинации "игрок месяца".