Англия

Португальский хавбек второй раз подряд завоевал симпатии болельщиков.

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва стал игроком месяца.

27-летний португалец набрал 45% голосов всех поклонников "горожан" и сумел опередить Фила Фодена, который набрал на 1% голосов меньше.

Отметим, что в сентябре Силва также был признан болельщиками футболистом месяца в составе чемпионов Англии.

В октябре футболист провел 5 матчей за Манчестер Сити, в которых по разу сумел отличиться забитым мячом и голевой передачей.

Ранее соседи "горожан" из Манчестер Юнайтед также объявили результаты голосования в номинации "игрок месяца".