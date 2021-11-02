Португальский нападающий удостоился почетной награды.
Криштиану Роналду, getty images
02 ноября 2021, 20:28
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте огласил результаты голосования за звание лучшего игрока минувшего месяца.
Почетную награду получил нападающий "красных дьяволов" — Криштиану Роналду. Для него это вторая кряду подобная награда.
Отметим, что в октябре на счету португальского футболиста пять поединков на клубном уровне, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее Криштиану Роналду призвал партнеров поддержать Оле-Гуннара Солскьяера.