Англия

Главный тренер Вильярреала прокомментировал слухи вокруг его возможного трудоустройства.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери прокомментировал слухи, связывающие его с работой в Ньюкасле.

Испанский наставник заявил, что он не отказывал Ньюкаслу и готов рассмотреть их предложение.

"Не могу отрицать, что Ньюкасл проявляет ко мне интерес, но официального предложения не было. Я не отказывал англичанам. Я сосредоточен на Вильярреале в данный момент.

Если предположить, что поступит официальное предложение, то тогда я должен буду поговорить с президентом Вильярреала Роигом. Нужно проявить уважение к своему нынешнему клубу. Я не закрываю перед собой дверь в Ньюкасл и не говорю "нет". Все возможно", — приводит слова специалиста ESPN.

Напомним, Эмери является одним из двух основных кандидатов на пост главного тренера Ньюкасла.

Ранее сообщалось об интересе "сорок" к Эдди Хау.