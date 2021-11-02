Англия

Английский клуб продолжает искать главного тренера.

Бывший тренер Борнмута Эдди Хау попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Athletic.

"Сороки" продолжают искать преемника для уволенного ранее Стива Брюса и решили обратить внимание на английского специалиста. По информации источника, именно Хау и нынешний наставник Вильярреала Унаи Эмери являются приоритетными вариантами у руководства клуба.

Хау находится без работы с августа 2020 года, когда он после восьми лет покинул Борнмут. Также 43-летний менеджер работал во главе Бернли.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов выплатить отступные, чтобы переманить Эмери из Вильярреала.