Англия

Испанец прокомментировал предстоящее манчестерское дерби.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о предстоящей встрече с Манчестер Юнайтед и нападающем Криштиану Роналду.

"Я не видел матч Юнайтед с Аталантой, но я собираюсь все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют, чтобы понять, насколько они хороши. У них есть один из лучших игроков в истории, голевая машина.

Люди расстроились, когда я назвал матч с Брюгге более важным, чем встречу Юнайтед. Теперь самый важный матч – с Юнайтед.

Календарь? Если они хотят, чтобы мы сыграли завтра, то мы сыграем. Календарь есть календарь. Мы будем на Олд Траффорд в субботу", – рассказал Гвардиола в комментарии ESPN.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити в 11-м туре АПЛ состоится на Олд Траффорд в субботу, 6 ноября, и начнется в 14:30 по киевскому времени.