Англия

Испанец доволен прогрессом украинского футболиста.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардола поделился своим мнением о выступлениях защитника Александра Зинченко в этом сезоне.

"Алекс обладает сильным характером, он легко справляется с давлением. Он – очень техничный игрок для позиции левого защитника, он всегда предельно собран, не совершает ошибок. Он очень надежен на этой позиции. Конечно, я рассчитываю на него.

У нас было много проблем с позицией левого защитника, кроме сезона, когда у нас были Коларов и Клиши. Делф хорошо адаптировался там, а после и Алекс. Когда он нам понадобится в центре поля, он будет очень хорош.

Он понимает игру, очень хорошо играет в футбол, и имеет сильный характер. Мы более чем довольны этой ситуацией. Уокер и Канселу потрясающе выступают, но сезон длинный, он нам еще понадобится. Рад, что он вернулся после травмы", – рассказал Гвардиола в интервью изданию Manchester Evening News.

В текущем сезоне Зинченко провел 4 поединка в футболке "горожан", не отличившись результативными действиями.