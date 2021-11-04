Молодой футболист подставил подпись под новым соглашением.
трево чалоба, getty images
04 ноября 2021, 19:21
Защитник Челси Трево Чалоба подписал новый контракт со своим клубом.
Новое соглашение рассчитано на 5 лет и предусматривает повышение заработной платы.
В текущем сезоне Чалоба провел за Челси 10 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.
"Сезон начался для меня просто невероятно. Я очень много трудился, чтобы произвести впечатление на тренера. Счастлив, что мою работу ценят в клубе", — приводит слова футболиста официальный сайт Челси.
Ранее Чалоба рассказал об адаптации в основном составе Челси.