Англия

Молодой футболист подставил подпись под новым соглашением.

Защитник Челси Трево Чалоба подписал новый контракт со своим клубом.

Новое соглашение рассчитано на 5 лет и предусматривает повышение заработной платы.

В текущем сезоне Чалоба провел за Челси 10 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.

"Сезон начался для меня просто невероятно. Я очень много трудился, чтобы произвести впечатление на тренера. Счастлив, что мою работу ценят в клубе", — приводит слова футболиста официальный сайт Челси.

Ранее Чалоба рассказал об адаптации в основном составе Челси.