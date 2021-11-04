Англия

Экс-менеджер Борнмута все ближе в тому, чтобы возглавить Ньюкасл.

Бывший наставник Борнмута Эдди Хау близок к возвращению к работе после того, как покинул стан "вишень" летом 2020 года.

Английский специалист провел встречу с боссами Ньюкасла, на которой стороны согласовали будущий контракт на 2,5 года, а также финансовую сторону соглашения, сообщает Sky Sports.

Маловероятно, что "сороки" объявят о назначении Хау до матча с Брайтоном, однако источник оценивает переговоры как положительные. Владельцев Ньюкасла впечатлили планы менеджера по развитию клуба, а также его видение футбола.

Напомним, ранее на должность наставника Ньюкасла претендовал Унаи Эмери.