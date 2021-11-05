Англия

Бразильский форвард выбыл на длительный срок.

Нападающий Роберто Фирмино не поможет Ливерпулю в ближайших матчах из-за проблем со здоровьем.

Бразильский форвард получил травму в матче с Атлетико (2:0) в Лиге чемпионов и пропустит длительный срок.

"У Бобби плохие новости с серьезной травмой подколенного сухожилия, очень не повезло. Не знаем, сколько займет его восстановление, но точно не до международного перерыва. Мы работаем над этим.

Потеря Фирмино – большой удар для нас. Мы говорим о неделях, думаю, серьезная травма это больше четырех недель", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 11 поединков в составе "красных", отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор получил вызов в сборную Бразилии вместо Фирмино.