ЧМ-2022. Отбор

Футболист заменит в национальной команде Фирмино.

Вингер и один из лидеров мадридского Реала Винисиус Жуниор получил вызов в сборную Бразилии.

Изначально главный тренер национальной команды Тите не планировал вызывать Винисиуса в команду на матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Колумбии и Аргентины.

Однако основной форвард "селесао" Роберто Фирмино получил травму и выбыл из списка на важнейшие встречи. Именно его место в списке займет Винисиус.

Винисиус уже выступал за сборную свой страны, дебютировав в 2019 году в товарищеском матче против Перу. С тех пор он сыграл семь поединков.

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