Англия

Специалист пообщался с прессой о целях клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте в беседе с прессой рассказал свое видение развития клуба.

"Назначение тренером Тоттенхэма — это большой вызов, я бы сказал огромный вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб много лет не выигрывает турниры. Но я думаю, что пришел в Тоттенхэм для этого.

Большие победы не приходят за день, за два или три дня. Они не приходят за месяц. Нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе.

У Тоттенхэма с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать. Говорить сейчас о том, что мы хотим выиграть какой-то трофей — неэтично. Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать работать вместе и думать о будущем.

У Тоттенхэма есть большое пространство для прогресса. Но сейчас нам нужно сплотиться и начать работать. Работать намного больше, чем было до этого момента", — сказал Конте.

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