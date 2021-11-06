Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.
Саутгемптон — Астон Вилла, Getty Images
06 ноября 2021, 06:45
Одиннадцатый тур английской Премьер-лиги открывало противостояние в Саутгемптоне между местным одноименным клубом и бирмингемской Астон Виллой.
Хозяева вышли вперед на самом старте поединка усилиями Адама Армстронга, и в итоге сумели удержать победу, несмотря на регулярные попытки соперников отыграться.
Обзор матча:
Саутгемптон — Астон Вилла 1:0
Гол: А. Армстронг, 3
Саутгемптон: Маккарти — Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс — Эльюнусси (Диалло, 76), Уорд-Праус, Ромеу, С. Армстронг (Войнович, 56) — А. Армстронг (Броя, 81), Адамс.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Туанзебе, Мингз, Таргетт — Макгинн, Накамба (Рэмзи, 63) — Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндиа (Арчер, 71), Бэйли — Уоткинс.
Предупреждения: Ромеу, Салису — Эль-Гази, Туанзебе.