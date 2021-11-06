Англия

Директор лондонского Арсенала высказался об участии клуба в скандальном проекте.

Директор лондонского Арсенала Джош Кроенке рассказал о том, почему клуб принял решение принимать участие в проекте Суперлиги.

По словам сына владельца "канониров", клуб хотел выбрать "наименьшее из зол", но все равно ошибся.

"Это была низшая точка в наших взаимоотношения с фанатами клуба. На встрече с советом наших болельщиков я просил лишь об одном — не судить о нас по последним 48-ми часам.

Нам предложили возможность участия в Суперлиге. Мы спросили себя: "Что хуже — Суперлига или Суперлига без Арсенала?". В конечном итоге мы все равно ошиблись. Мы прислушались к фанатам. Мы быстро все переиграли и отстранились от ситуации. Мы извинились и теперь идем вперед.

Единственное, чего мы хотим, – сделать футбольный клуб Арсенал великим", — сказал функционер в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Суперлигу могут перезапустить и вовлечь 140 футбольных клубов Европы в новый турнир.